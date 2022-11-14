Белый дом подтвердил встречу главы ЦРУ и главного разведчика россии

https://racurs.ua/n176804-belyy-dom-podtverdil-vstrechu-glavy-cru-i-glavnogo-razvedchika-rossii.html

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Про переговори рф та США в Анкарі з посиланням на представника Білого дому написало турецьке видання YeniŞafak і Reuters.

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс та керівник Служби зовнішньої розвідки рф сергій наришкін серед іншого обговорили питання затриманих росією американців та ядерної небезпеки.

Згодом Білий дім офіційно підтвердив зустріч Бернса з директором російської розвідки в Туреччині, але застеріг, що очільник ЦРУ не зачіпає питання війни в Україні.

Одна з тем зустрічі — застереження росії від використання ядерної зброї в Україні. В раді з нацбезпеки США наголосили, що зустріч не мала на меті обговорення жодного врегулювання війни.

росія у війні в Україні може дещо сповільнитися, але їй не вдасться окупувати більше наших земель, вважає президент США Байден. Про це він 13 листопада сказав на підсумковій прес-конференції за підсумками зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпінем.