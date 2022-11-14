Под новые санкции попал российский олигарх и золотодобытчик – что известно о Керимове

https://racurs.ua/n176812-pod-novye-sankcii-ssha-popal-rossiyskiy-oligarh-i-zolotodobytchik-chto-izvestno-o-kerimove.html

Ракурс

Мінфін США запровадив санкції проти 28 російських компаній та 14 фізосіб. Під американські санкції потрапили організації, зареєстровані у Швейцарії, росії, ОАЕ, на Віргінських островах та Люксембурзі, а також вісім повітряних суден.

Під обмеження потрапила міжнародна закупівельна мережа оборонно-промислового комплексу РФ та «пов'язані з Кремлем представники еліти», йдеться у повідомленні відомства.

У санкційному списку опинилася сім’я російського олігарха та члена Ради Федерації Сулеймана Керімова, а також пов’язані з ним компанії. Обмеження зачепили дружину Керімова, двох доньок та сина. Сам сенатор Керімов перебуває в санкційному списку США з 2018 року.