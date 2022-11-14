Ракурсhttps://racurs.ua/
Під нові санкції США потрапив російський олігарх і золотодобувач - що відомо про Керімова
Під нові санкції США потрапив російський олігарх і золотодобувач — що відомо про Керімоваhttps://racurs.ua/ua/n176812-pid-novi-sankciyi-potrapyv-rosiyskyy-oligarh-i-zolotodobuvach-scho-vidomo-pro-kerimova.htmlРакурс
Мінфін США запровадив санкції проти 28 російських компаній та 14 фізосіб. Під американські санкції потрапили організації, зареєстровані у Швейцарії, росії, ОАЕ, на Віргінських островах та Люксембурзі, а також вісім повітряних суден.
Під обмеження потрапила міжнародна закупівельна мережа оборонно-промислового комплексу РФ та «пов'язані з Кремлем представники еліти», йдеться у повідомленні відомства.
У санкційному списку опинилася сім’я російського олігарха та члена Ради Федерації Сулеймана Керімова, а також пов’язані з ним компанії. Обмеження зачепили дружину Керімова, двох доньок та сина. Сам сенатор Керімов перебуває в санкційному списку США з 2018 року.
Крім того, Мінфін США запровадив санкції проти авіакомпанії Emperor Aviation, що пов’язана з Керімовим, та заблокували вісім її літаків. Під обмеження також потрапили бізнесмени Мурат Алієв та Олександр Штудхальтер, а також пов’язані з ними юридичні особи. Влада США вважає, що підприємці керували компаніями Керімова.
Сулейман Керімов обіймає з 2008 року посаду члена Ради Федерації від Дагестану. Він та члени його сім’ї — основні власники золотопромислової компанії «Полюс». Російський Forbes оцінює статки родини Керімова у 4,4 млрд дол.
У червні влада США доставила з Фіджі до Сан-Дієго супер’яхту «Амадея». ФБР вважає, що човен вартістю 325 млн дол. пов’язаний із Керимовим, але за документами йому володіє колишній глава «Роснефти» Едуард Худайнатов. У липні стало відомо, що на борту яхти знайшли яйце Фаберже.
.