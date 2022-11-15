Рашисты засыпали Украину ракетами — рф целится в энергетику

https://racurs.ua/n176840-rashisty-zasypali-ukrainu-raketami-rf-celitsya-v-energetiku.html

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Ракетний удар росіян 15 листопада спрямований на виведення з ладу енергетики України. По обіді вівторка з Каспійського та Чорного моря, а також з прилеглих до України областей рф прилетіло декілька десятків ракет.

Керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов показав проліт ракети над областю в напрямку Києва.

Росіяни завдають ударів по Харкову, повідомляє голова ОВА. У місті припинив роботу метрополітен.

Нацисти з росії завдали ракетних ударів по критичній інфраструктурі Харкова та Чугуївського району.

У Києві мер Кличко повідомив про ще одне влучання ракети в багатоповерхівку в Печерському районі.

На місці влучання ракети в житловий будинок Києва рятувальники вже розбирають завали.

Звуки вибухів також чути у Львові та Рівному.

Росіяни завдали 2 удари по енергетичних об'єктах Житомира. Місто повністю без електроенергії.

Частина Львова без електроенергії, повідомив мер міста Садовий.

У Рівному завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури, деякі частини міста без електроенергії, повідомив міський голова Третяк.

Два прильоти сталися і по Хмельницькій територіальній громаді. В частині міста Хмельницького відсутнє електропостачання.

В Ковелі на Волині пролунав вибух, деякі мікрорайони — без світла, повідомили «Суспільному» місцеві жителі. Міський голова Ігор Чайка закликав жителів зберігати спокій та не робити фото і відео наслідків.

У Кривому Розі — декілька ракетних ударів, повідомив мер міста Олександр Вілкул.

У Хмельницькій області 15 листопада повідомили про два прильоти. Відсутнє електропостачання в частині міста.

Чули вибухи й в Івано-Франківську.

У Сумах та області введені аварійні вимкнення електроенергії.

У Кременчуцькому районі Полтавщини окупанти влучили в об'єкт інфраструктури, написав голова ОВА Лунін.

В частині Одеси зникла електроенергія. На Сумщині та Київщині застосовують аварійні відключення світла.