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Рашисты засыпали Украину ракетами — рф целится в энергетику
Рашисты засыпали Украину ракетами — рф целится в энергетикуhttps://racurs.ua/n176840-rashisty-zasypali-ukrainu-raketami-rf-celitsya-v-energetiku.htmlРакурс
Ракетний удар росіян 15 листопада спрямований на виведення з ладу енергетики України. По обіді вівторка з Каспійського та Чорного моря, а також з прилеглих до України областей рф прилетіло декілька десятків ракет.
Керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов показав проліт ракети над областю в напрямку Києва.
Росіяни завдають ударів по Харкову, повідомляє голова ОВА. У місті припинив роботу метрополітен.
Нацисти з росії завдали ракетних ударів по критичній інфраструктурі Харкова та Чугуївського району.
У Києві мер Кличко повідомив про ще одне влучання ракети в багатоповерхівку в Печерському районі.
На місці влучання ракети в житловий будинок Києва рятувальники вже розбирають завали.
Звуки вибухів також чути у Львові та Рівному.
Росіяни завдали 2 удари по енергетичних об'єктах Житомира. Місто повністю без електроенергії.
Частина Львова без електроенергії, повідомив мер міста Садовий.
У Рівному завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури, деякі частини міста без електроенергії, повідомив міський голова Третяк.
Два прильоти сталися і по Хмельницькій територіальній громаді. В частині міста Хмельницького відсутнє електропостачання.
В Ковелі на Волині пролунав вибух, деякі мікрорайони — без світла, повідомили «Суспільному» місцеві жителі. Міський голова Ігор Чайка закликав жителів зберігати спокій та не робити фото і відео наслідків.
У Кривому Розі — декілька ракетних ударів, повідомив мер міста Олександр Вілкул.
У Хмельницькій області 15 листопада повідомили про два прильоти. Відсутнє електропостачання в частині міста.
Чули вибухи й в Івано-Франківську.
У Сумах та області введені аварійні вимкнення електроенергії.
У Кременчуцькому районі Полтавщини окупанти влучили в об'єкт інфраструктури, написав голова ОВА Лунін.
В частині Одеси зникла електроенергія. На Сумщині та Київщині застосовують аварійні відключення світла.
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