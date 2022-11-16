Польша официально подтвердила, что на ее территории упала российская ракета — что известно о взрыве

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Ракурс

Польща офіційно підтвердила, що на її території впала ракета російського виробництва. МЗС Польщі викликало «на килим» російського посла. На середу, 16 листопада, президент Польщі вирішив скликати засідання Ради національної безпеки.

Що сталося

Напередодні польські та американські ЗМІ писали, що дві ракети впали на території Польщі 15 листопада, коли армія рф завдала масованого ракетного удару по Україні.

Ракети впали на території села Пшеводув у Люблінському воєводстві, розташованому за п’ять кілометрів від кордону з Україною.

Першим про це повідомило польське радіо ZET. За його інформацією, ракети потрапили в зерносушарку, через що загинули двоє людей.

За даними видання Lublin112, о 15.35 за місцевим часом (17.35 за київським часом) ракета впала на території елеватора поряд з причепом трактора, через що стався вибух.

Dwie rosyjskie rakiety na terytorium Polski? Miejsce wybuchu przy granicy z Ukrainą pod Hrubieszowem.#włączprawdę#TVRepublikapic.twitter.com/GHz6sXLeQL — Telewizja Republika �� #włączprawdę (@RepublikaTV) November 15, 2022

Польські рятувальники офіційно повідомили про вибух у Пшеводові, але не назвали його причину. На місце виїхав люблінський воєвода Лех Довідка, який припустив, що в селі міг статися нещасний випадок. У соцмережах публікували відео, зняте, ймовірно, на місці вибуху у Пшеводуві.

Реакція Польщі та світу

Ми не маємо жодних однозначних доказів, хто запустив цю ракету, — сказав пізно увечері 15 листопада президент Польщі Анджей Дуда.

Він додав, що зараз ведуться слідчі дії, й експерти мають встановити усі причини цієї трагічної події.

Польща запросила міжнародних експертів для розслідування вибухів біля кордону з Україною.

Джо Байден сказав, що ракета, яка вибухнула у Польщі, могла бути й не російською. Він наголосив, що країни НАТО діятимуть лише після детального аналізу інциденту.

Президент Анджей Дуда про російські ракети повідомив: НАТО — готове відреагувати на можливе влучання російської ракети.

Лідери G7 проведуть екстрену зустріч через падіння ракет у Польщі, а посли НАТО у середу обговорять ракетний обстріл Польщі.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що удари росії по Польщі були свідомими.

Міністр оборони України Олексій Резніков про обстріл Польщі заявив: для російських ракет немає кордонів.

Прем'єр Польщі представив рішення уряду, прийняті під час позачергового засідання.

Ми вирішили підвищити бойову готовність окремих підрозділів польських збройних сил, з особливим наголосом на моніторингу повітряного простору. Цей моніторинг повітряного простору здійснюється і здійснюватиметься посилено разом із нашими союзниками, — сказав Матеуш Моравецький.

Крім того, як зазначив глава уряду, зараз ведуться консультації із союзниками Польщі «щодо потенційного використання ст. 4 Вашингтонського договору, тобто статті, яка запускає консультації в рамках Північноатлантичного договору».

Прем'єр також повідомив про рішення викликати російського посла в МЗС.

Ми також у постійному контакті з урядом України. Президент Анджей Дуда поспілкувався з президентом Володимиром Зеленським. Я на зв’язку з прем'єр-міністром України, — сказав Моравецький.

Прем'єр звернувся і до поляків. Моравецький підкреслив, що на місці трагедії в Пшеводові працюють державні служби, в тому числі армія.

Також хотів би сказати, що разом із міністром внутрішніх справ та адміністрації ми привели в стан підвищеної готовності всі служби — поліцію, прикордонників, ДСНС, а також інші служби, спецслужби. також доведено до стану високої готовності, — сказав Моравецький.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи вибух у Польщі, сказав, що «терор не обмежується нашими державними кордонами».

Російські ракети вдарили у Польщу. Скільки разів Україна говорила про те, що нашою країною держава-терорист не обмежиться? Це питання часу, коли російський терор пішов би далі, — сказав Зеленський у відеозверненні за підсумками 265-го дня війни.

Версії

Є версія, що у Польщі впав уламок російської ракети, збитої ЗСУ. Першим про це заявив журналіст ZET Маріуш Гершевський, який послався на дані своїх джерел.

Інші джерела поки що не підтверджували цю інформацію. Російське прокремлівське видання Mash повідомило, що на території Польщі впав уламок ракети С-300 — «засіб протиракетної оборони, який перебуває на озброєнні ЗСУ».

У соцмережах публікують фото уламка — це справді уламок С-300, але де і коли знято знімок, невідомо.

Про те, що на територію Польщі могли потрапити українські ракети системи С-300, пише російське пропагандистське агентство «РІА Новости» з посиланням на військового експерта.

Польська газета Rzeczpospolita пише, що, за словами джерела в уряді, влада перевіряє, чия ракета впала на території країни.