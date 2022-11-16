Российские ракеты из Черного моря продолжают угрожать Украине, фото: livedoor

https://racurs.ua/n176859-kolichestvo-rossiyskih-kalibrov-v-chernom-more-nazvali-v-vms-infografika.html

Ракурс

У Чорному морі росія сьогодні, 16 листопада, розмістила на бойовому чергуванні до восьми кораблів, серед яких один носій крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до чотирьох ракет.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

У Каспійському морі перебувають три носія крилатих ракет «Калібр», загальний залп яких становить 24 ракети.

У Середземному морі розміщені десять ворожих кораблів, серед яких п’ять носіїв «калібрів» із загальним залпом 76 ракет.

В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до одного корабля.

Зазначається, що за добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

до Азовського моря — 43 судна, з них вісім суден рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря — 40 суден, з них 10 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.