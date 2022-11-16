Число сбитых 15 ноября российских ракет уточнили в Воздушных силах

Сбитая российская ракета, фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n176857-chislo-sbityh-15-noyabrya-rossiyskih-raket-utochnili-v-vozdushnyh-silah.html

Ракурс

Рашисти вчора, 15 листопада, атакували Україну 96-ма крилатими ракетами повітряного та морського базування (Х-101, Х-555, «Калібр»), керованими авіаційними ракетами Х-59, а також ударними дронами Shahed-136/131, «Оріон» і «Орлан-10».

Відповідні уточнені дані сьогодні, 16 листопада, опубліковані на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Протиповітряною обороною було збито:

75 крилатих ракет (Х-101, Х-555, «Калібр»);

дві керовані авіаційні ракети Х-59;

10 дронів Shahed-136/131;

один БПЛА «Оріон»;

один безпілотник «Орлан-10».

Нагадаємо, через масштабну російську ракетну атаку по об'єктах енергетичною інфраструктури, по всій Україні 16 листопада відбуватимуться аварійні відключення електроенергії.