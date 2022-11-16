Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Сбитая российская ракета, фото: Генштаб ВСУ

Число сбитых 15 ноября российских ракет уточнили в Воздушных силах

16 ноя 2022, 12:20
999

Рашисти вчора, 15 листопада, атакували Україну 96-ма крилатими ракетами повітряного та морського базування (Х-101, Х-555, «Калібр»), керованими авіаційними ракетами Х-59, а також ударними дронами Shahed-136/131, «Оріон» і «Орлан-10».





Відповідні уточнені дані сьогодні, 16 листопада, опубліковані на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Протиповітряною обороною було збито:

  • 75 крилатих ракет (Х-101, Х-555, «Калібр»);
  • дві керовані авіаційні ракети Х-59;
  • 10 дронів Shahed-136/131;
  • один БПЛА «Оріон»;
  • один безпілотник «Орлан-10».

Нагадаємо, через масштабну російську ракетну атаку по об'єктах енергетичною інфраструктури, по всій Україні 16 листопада відбуватимуться аварійні відключення електроенергії.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров