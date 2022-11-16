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Ракурс
Збита російська ракета, фото: Генштаб ЗСУ

Кількість збитих 15 листопада російських ракет уточнили у Повітряних силах

16 лис 2022, 12:20
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Рашисти вчора, 15 листопада, атакували Україну 96-ма крилатими ракетами повітряного та морського базування (Х-101, Х-555, «Калібр»), керованими авіаційними ракетами Х-59, а також ударними дронами Shahed-136/131, «Оріон» і «Орлан-10».





Відповідні уточнені дані сьогодні, 16 листопада, опубліковані на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Протиповітряною обороною було збито:

  • 75 крилатих ракет (Х-101, Х-555, «Калібр»);
  • дві керовані авіаційні ракети Х-59;
  • 10 дронів Shahed-136/131;
  • один БПЛА «Оріон»;
  • один безпілотник «Орлан-10».

Нагадаємо, через масштабну російську ракетну атаку по об'єктах енергетичною інфраструктури, по всій Україні 16 листопада відбуватимуться аварійні відключення електроенергії.

Джерело: Ракурс


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