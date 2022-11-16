Кількість збитих 15 листопада російських ракет уточнили у Повітряних силах

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Збита російська ракета, фото: Генштаб ЗСУ
Кількість збитих 15 листопада російських ракет уточнили у Повітряних силахhttps://racurs.ua/ua/n176857-kilkist-zbytyh-15-lystopada-rosiyskyh-raket-utochnyly-u-povitryanyh-sylah.htmlРакурс
Рашисти вчора, 15 листопада, атакували Україну 96-ма крилатими ракетами повітряного та морського базування (Х-101, Х-555, «Калібр»), керованими авіаційними ракетами Х-59, а також ударними дронами Shahed-136/131, «Оріон» і «Орлан-10».
Відповідні уточнені дані сьогодні, 16 листопада, опубліковані на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.
Протиповітряною обороною було збито:
- 75 крилатих ракет (Х-101, Х-555, «Калібр»);
- дві керовані авіаційні ракети Х-59;
- 10 дронів Shahed-136/131;
- один БПЛА «Оріон»;
- один безпілотник «Орлан-10».
Нагадаємо, через масштабну російську ракетну атаку по об'єктах енергетичною інфраструктури, по всій Україні 16 листопада відбуватимуться аварійні відключення електроенергії.
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