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Ракурс
В Україні тривають відключення електроенергії, фото: «Укренерго»

Аварійні відключення 16 листопада відбуватимуться по всій Україні — Укренерго

16 лис 2022, 10:34
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В Україні сьогодні, 16 листопада, всюди застосовуватимуться графіки погодинних відключень, а також додатково — аварійні відключення.





Причиною цього є наслідки вже шостої прицільної ракетної атаки рашистів по енергооб'єктах. Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Масовані ракетні удари 15 листопада по енергетичній інфраструктурі та похолодання ще більше ускладнили ситуацію в енергосистемі, — наголошують у компанії. — Тому, просимо з розумінням ставитися до відключень.

В «Укренерго» закликають українців підготуватися до збільшення часу обмеження електропостачання:

  • зробити необхідний запас води;
  • завчасно зарядити пристрої та павербанки, щоб бути на зв’язку з рідними.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський раніше повідомляв, що внаслідок російської ракетної атаки 15 листопада було завдано шкоди близько 30 об'єктам.

Джерело: Ракурс


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