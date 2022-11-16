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Ракурс
Збита російська ракета, фото: Генштаб ЗСУ

Фото збитих російських ракет показав Генштаб ЗСУ

16 лис 2022, 08:28
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росія вчора, 16 листопада, здійснила черговий масштабний ракетний удар по території України.





Генштаб ЗСУ на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук опублікував залишки російських ракет, збитих на південному напрямку.

Збита російська ракета, фото: Генштаб ЗСУ

Також Генштаб показав відео збиття ворожої ракети військовими 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка.

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський в ефірі телемарафону повідомив, що внаслідок російської ракетної атаки 15 листопада завдано шкоди близько 30 об'єктам.

Дійсно можна сказати, що в більшості випадків наше ППО спрацювало, — наголосив Монастирський.

Зокрема, поліція Київщини на своїй Фейсбук-сторінці опублікувала фото завданих рашистами руйнувань. Зазначається, що на Київщині нараховується понад 15 руйнувань житлових будинків та руйнування нежитлових приміщень.

Частини ворожих снарядів виявили в полях та лісовій місцевості регіону.

Наслідки російського ракетного обстрілу, фото: Нацполіція

Джерело: Ракурс


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