Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Росіяни вдарили по Україні рекордним залпом - речник Повітряних сил
Росіяни вдарили по Україні рекордним залпом — речник Повітряних силhttps://racurs.ua/ua/n176842-rosiyany-vdaryly-po-ukrayini-rekordnym-zalpom-rechnyk-povitryanyh-syl.htmlРакурс
росія запустила сьогодні по Україні близько ста ракет Х-101 і Х-555.
Приземлилося близько 80, ще 20 летить, повідомив спікер Повітряних сил ВСУ Юрій Ігнат.
За його словами, це один з найбільш масованих ударів з початку війни.
Ігнат повідомив, що нацисти з рф 15 листопада випускали в основному ракети Х-101 і Х-555. Основні цілі — обʼєкти критичної інфраструктури.
Частину ракет збили Сили протиповітряної оборони (скільки саме — повідомлять після завершення повітряної тривоги).
Читайте також
Рашисти засипали Україну ракетами — рф цілить в енергетику
.
Воєнний злочинець буде заарештований, щойно виїде за межі своєї країни, без строку давності — голова Касаційного кримінального суду
Як тобі служиться, з ким тобі дружиться, товаришу генерале Ліньков?
Росія має бути знищена в тому вигляді, в якому вона існує сьогодні
Київський фронт: полковник застрелив підполковника з нагородної зброї в офісі «Укргазнафти»
Загрузка...