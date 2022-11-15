Росіяни вдарили по Україні рекордним залпом - речник Повітряних сил

https://racurs.ua/ua/n176842-rosiyany-vdaryly-po-ukrayini-rekordnym-zalpom-rechnyk-povitryanyh-syl.html

Ракурс

росія запустила сьогодні по Україні близько ста ракет Х-101 і Х-555.

Приземлилося близько 80, ще 20 летить, повідомив спікер Повітряних сил ВСУ Юрій Ігнат.

За його словами, це один з найбільш масованих ударів з початку війни.

Ігнат повідомив, що нацисти з рф 15 листопада випускали в основному ракети Х-101 і Х-555. Основні цілі — обʼєкти критичної інфраструктури.

Частину ракет збили Сили протиповітряної оборони (скільки саме — повідомлять після завершення повітряної тривоги).