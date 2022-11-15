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Россияне ударили по Украине рекордным залпом - спикер Воздушных сил
Россияне ударили по Украине рекордным залпом — спикер Воздушных силhttps://racurs.ua/n176842-rossiyane-udarili-po-ukraine-rekordnym-zalpom-spiker-vozdushnyh-sil.htmlРакурс
росія запустила сьогодні по Україні близько ста ракет Х-101 і Х-555.
Приземлилося близько 80, ще 20 летить, повідомив спікер Повітряних сил ВСУ Юрій Ігнат.
За його словами, це один з найбільш масованих ударів з початку війни.
Ігнат повідомив, що нацисти з рф 15 листопада випускали в основному ракети Х-101 і Х-555. Основні цілі — обʼєкти критичної інфраструктури.
Частину ракет збили Сили протиповітряної оборони (скільки саме — повідомлять після завершення повітряної тривоги).
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