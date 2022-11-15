Россияне ударили по Украине рекордным залпом - спикер Воздушных сил

https://racurs.ua/n176842-rossiyane-udarili-po-ukraine-rekordnym-zalpom-spiker-vozdushnyh-sil.html

Ракурс

росія запустила сьогодні по Україні близько ста ракет Х-101 і Х-555.

Приземлилося близько 80, ще 20 летить, повідомив спікер Повітряних сил ВСУ Юрій Ігнат.

За його словами, це один з найбільш масованих ударів з початку війни.

Ігнат повідомив, що нацисти з рф 15 листопада випускали в основному ракети Х-101 і Х-555. Основні цілі — обʼєкти критичної інфраструктури.

Частину ракет збили Сили протиповітряної оборони (скільки саме — повідомлять після завершення повітряної тривоги).