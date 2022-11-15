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Россияне ударили по Украине рекордным залпом - спикер Воздушных сил

Россияне ударили по Украине рекордным залпом — спикер Воздушных сил

15 ноя 2022, 17:26
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росія запустила сьогодні по Україні близько ста ракет Х-101 і Х-555.





Приземлилося близько 80, ще 20 летить, повідомив спікер Повітряних сил ВСУ Юрій Ігнат.

За його словами, це один з найбільш масованих ударів з початку війни.

Ігнат повідомив, що нацисти з рф 15 листопада випускали в основному ракети Х-101 і Х-555. Основні цілі — обʼєкти критичної інфраструктури.

Частину ракет збили Сили протиповітряної оборони (скільки саме — повідомлять після завершення повітряної тривоги).

Источник: Ракурс


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