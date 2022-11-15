Ситуация критическая, начались аварийные отключения — в ОП прокомментировали последствия ракетной атаки рф

https://racurs.ua/n176841-situaciya-kriticheskaya-nachalis-avariynye-otklucheniya-op-prokommentiroval-posledstviya.html

Ракурс

Російські терористи завдали чергового спланованого удару по об'єктах енергетичної інфраструктури.

«Укренерго» запроваджує екстрені вимкнення світла. Влада кількох десятків українських міст попередила, щоб містяни були готовими до зникнення мобільного зв’язку.

Ситуація критична. Найбільше влучань зафіксовано в центрі та на півночі країни. В столиці ситуація вкрай важка, вводяться спеціальні графіки аварійних відключень, — написав у Телеграм заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

В «Укренерго» вимушені розпочати екстрені відключення світла для збалансування енергосистеми та уникнення аварій на обладнанні.

Тимошенко розповів, що графіки стабілізаційних відключень наразі не діють, закликав споживати електроенергію помірно.

Тримаймося! Терористи все одно будуть переможені, — написав Тимошенко.

«Укренерго» наразі не може оцінити масштаб пошкоджень. Відомо, що є «прильоти» в інфраструктуру в усіх регіонах країни, але найскладніша ситуація в північних і центральних областях.

У звʼязку з цим там вводяться в повному обсязі аварійні відключення всіх категорій споживачів. У Києві запроваджено спеціальні графіки аварійних відключень, — заявили в компанії.

Щонайменше половина Києва через масовану ракетну атаку залишилася без світла. Енергетики розпочали екстрені відключення світла по всій Україні. Зокрема, і в столиці, заявив міський голова Віталій Кличко.

У Львові мобільні оператори обмежили роботу частини сервісів, щоб заощадити електроенергію для дзвінків.

Через російські удари деякі пасажирські поїзди прямуватимуть із затримкою:

затримується на відправлення на 30 хвилин поїзд № 42 Трускавець — Дніпро;

поїзд № 31/32 Запоріжжя — Перемишль затримується на 20 хвилин.

Загалом станом на 17.00 чотири рейси затримуються на час до 30 хвилин, інші 23 рейси курсують графіком. Залізниця підготувала резервні тепловози для рейсів, на які може вплинути відсутність електроенергії.

Пасажири, які прибуватимуть на залізничні вокзали після початку комендантської години, зможуть безплатно залишитись на ніч на вокзалах.