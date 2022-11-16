Аварийные отключения 16 ноября будут происходить по всей Украине — Укрэнергоhttps://racurs.ua/n176854-avariynye-otklucheniya-16-noyabrya-budut-proishodit-po-vsey-ukraine-ukrenergo.htmlРакурс
В Україні сьогодні, 16 листопада, всюди застосовуватимуться графіки погодинних відключень, а також додатково — аварійні відключення.
Причиною цього є наслідки вже шостої прицільної ракетної атаки рашистів по енергооб'єктах. Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».
Масовані ракетні удари 15 листопада по енергетичній інфраструктурі та похолодання ще більше ускладнили ситуацію в енергосистемі, — наголошують у компанії. — Тому, просимо з розумінням ставитися до відключень.
В «Укренерго» закликають українців підготуватися до збільшення часу обмеження електропостачання:
- зробити необхідний запас води;
- завчасно зарядити пристрої та павербанки, щоб бути на зв’язку з рідними.
Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський раніше повідомляв, що внаслідок російської ракетної атаки 15 листопада було завдано шкоди близько 30 об'єктам.