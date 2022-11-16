В Украине продолжаются отключения электроэнергии, фото: «Укрэнерго»

https://racurs.ua/n176854-avariynye-otklucheniya-16-noyabrya-budut-proishodit-po-vsey-ukraine-ukrenergo.html

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В Україні сьогодні, 16 листопада, всюди застосовуватимуться графіки погодинних відключень, а також додатково — аварійні відключення.

Причиною цього є наслідки вже шостої прицільної ракетної атаки рашистів по енергооб'єктах. Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Масовані ракетні удари 15 листопада по енергетичній інфраструктурі та похолодання ще більше ускладнили ситуацію в енергосистемі, — наголошують у компанії. — Тому, просимо з розумінням ставитися до відключень.

В «Укренерго» закликають українців підготуватися до збільшення часу обмеження електропостачання:

зробити необхідний запас води;

завчасно зарядити пристрої та павербанки, щоб бути на зв’язку з рідними.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський раніше повідомляв, що внаслідок російської ракетної атаки 15 листопада було завдано шкоди близько 30 об'єктам.