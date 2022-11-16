Украина приходит в себя после блекаута - к чему готовиться людям

https://racurs.ua/n176847-ukraina-prihodit-v-sebya-posle-blekauta-k-chemu-gotovitsya-ludyam.html

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Блекаут, який стався 15 листопада через масштабний ракетний удар по Україні, став найсерйознішим за всю історію України. Утім, ще у вечері вівторка енергетики почали повертати світло в домівки українців.

З початку жовтня це вже шоста масована атака на енергетичну інфраструктуру країни, цього разу найбільша: приблизно 100 ракет. Ми запроваджуємо відключення, щоб система залишилась керованою. Від чого ми захищаємо всіх — від колапсу енергосистеми, на який сподівається ворог, — наголосили в «Укренерго».

Сергій Попко, начальник Київської міської військової адміністрації, уранці 16 листопада повідомив, що завдяки злагодженій роботі енергетиків, працівників всіх комунальних служб Києва наразі живлення об‘єктів критичної інфраструктури відновлено. Водо- та теплопостачання працює в штатному режимі.

У Львівській ОВА повідомили, що під час масованого ракетного удару по області прилетіли понад 10 ракет. Більшість із них збили сили ППО.

На жаль, маємо прильоти по трьох об'єктах критичної інфраструктури. Наразі відомо про 1 постраждалого у нашій області. Стан — важкий, — заявив очільник ОВА Максим Козицький.

Станом на 8.00 16 листопада у Львові відновили електропостачання по майже всьому місту. Мер міста Андрій Садовий написав, що також відновили подачу води та опалення. Вода є гаряча та холодна.

На маршрути виїхало 57 трамваїв та 59 тролейбусів. Ще додатково випустили 15 автобусів, щоб забезпечити нормальну роботу громадського транспорту. 30% світлофорів у місті вже працює.

Пізно увечері 15 листопада ситуація із живленням була такою:

Загальна інформація по електропостачанню в регіонах України:

Івано-Фракнівськ — повністю відновлено;

Одещина — роботи завершено;

Черкащина — ситуацію стабілізували, в області застосовуватимуть погодинні відключення;

Тернопіль — зі світлом. Область — упродовж ночі відновлять;

Сумщина — увімкнено 100 тис. абонентів;

Житомирщина — увімкнено 110 тис. абонентів;

Львівщина та Хмельниччина — більшість населення без світла;

Харківщина — електрики намагаються якнайскоріше відновити електропостачання;

Чернігівщина — світло є, застосовуються графіки аварійних відключень;

Чернівці та область — повністю відновлено;

Рівненщина — 55 тис. абонентів лишалися без світла.

Після вчорашнього ракетного удару у Кривому Розі та на Волині повністю відновили електропостачання.

На Одещині, Івано-Франківщині та Чернівецькій області діють екстрені відключення світла.

Через ракетний обстріл мешканці Ковельського району змушені залишатися без електроенергії, повідомила голова РВА Ольга Черен. За її словами, енергетики зроблять все можливе для відновлення електропостачання. Радить набратися терпіння.

У Рівному електропостачання відновили, повідомив мер Третяк, але просить не перевантажувати мережі, щоб не довелося застосовувати аварійні відключення.

На Хмельниччині внаслідок вчорашніх атак без світла залишаються понад 105 тисяч споживачів.

Прогноз ситуації

Україні потрібно підготуватися до кількох важких днів з електропостачанням, сказали в «Укренерго».

Прогнозувати повернення планових відключень ще рано. Нам потрібно підготуватися до кількох важких днів. У нас найбільша ракетна атака, а через день-два починається похолодання, що призводить до підвищення споживання електроенергії, — повідомив голова НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

У зв’язку з цим очільник «Укренерго» зазначив, що час для атак був обраний росіянами невипадково, але енергетики знають, що робити.

Водночас він попередив, що перебої енергозабезпечення можуть спричинити перебої з наданням житлово-комунальних та інших послуг, у тому числі теплопостачання та зв’язку, тому зусилля енергетиків спрямовані передусім на запит об'єктів критичної інфраструктури.