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Более 430 детей стали жертвами российского вторжения
431 ребенок стал жертвой российского вторжения (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n176853-431-rebenok-stal-jertvoy-rossiyskogo-vtorjeniya-infografika.htmlРакурс
В Україні вже 431 дитина загинула та щонайменше 835 отримали поранення різного ступеню тяжкості в результаті повномасштабного російського вторгнення.
Про це сьогодні, 16 листопада, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.
Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:
- Донецькій області — 423;
- Харківській області — 264;
- Київській області — 116;
- Миколаївській області — 77;
- Запорізькій області — 70;
- Чернігівській області — 68;
- Луганській області — 64;
- Херсонській області — 64;
- Дніпропетровській області — 31.
Зокрема, 14 листопада внаслідок обстрілу ворогом міста Бахмут Донецької області отримала поранення 12-річна дівчинка.
Через російські бомбардування та обстріли пошкоджено 2 тис. 719 закладів освіти, 332 з них зруйновані повністю.
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