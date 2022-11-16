Более 430 детей стали жертвами российского вторжения

https://racurs.ua/n176853-431-rebenok-stal-jertvoy-rossiyskogo-vtorjeniya-infografika.html

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В Україні вже 431 дитина загинула та щонайменше 835 отримали поранення різного ступеню тяжкості в результаті повномасштабного російського вторгнення.

Про це сьогодні, 16 листопада, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:

Донецькій області — 423;

Харківській області — 264;

Київській області — 116;

Миколаївській області — 77;

Запорізькій області — 70;

Чернігівській області — 68;

Луганській області — 64;

Херсонській області — 64;

Дніпропетровській області — 31.

Зокрема, 14 листопада внаслідок обстрілу ворогом міста Бахмут Донецької області отримала поранення 12-річна дівчинка.

Через російські бомбардування та обстріли пошкоджено 2 тис. 719 закладів освіти, 332 з них зруйновані повністю.