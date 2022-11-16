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Более 430 детей стали жертвами российского вторжения

431 ребенок стал жертвой российского вторжения (ИНФОГРАФИКА)

16 ноя 2022, 10:17
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В Україні вже 431 дитина загинула та щонайменше 835 отримали поранення різного ступеню тяжкості в результаті повномасштабного російського вторгнення.





Про це сьогодні, 16 листопада, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:

  • Донецькій області — 423;
  • Харківській області — 264;
  • Київській області — 116;
  • Миколаївській області — 77;
  • Запорізькій області — 70;
  • Чернігівській області — 68;
  • Луганській області — 64;
  • Херсонській області — 64;
  • Дніпропетровській області — 31.

Зокрема, 14 листопада внаслідок обстрілу ворогом міста Бахмут Донецької області отримала поранення 12-річна дівчинка.

Через російські бомбардування та обстріли пошкоджено 2 тис. 719 закладів освіти, 332 з них зруйновані повністю.

Источник: Ракурс


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