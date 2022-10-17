В центре Киева в результате удара дроном погибла молодая семья

https://racurs.ua/n175858-v-centre-kieva-v-rezultate-udara-dronom-pogibla-molodaya-semya.html

Ракурс

Зросла кількість загиблих внаслідок удару дронами по центру Києва. За інформацією заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенко, жертвами теракту рашистів стали троє людей.

Внаслідок удару іранським дроном по житловому будинку в середмісті української столиці загинула молода родина киян.

Богдану та Вікторії було по 34 роки. За повідомленням свідків, вони чекали на дитину. Вікторія була на шостому місяці вагітності та мала намір у грудні йти у декрет. Про це повідомив радник очільника міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Станом на 12.50 у Києві внаслідок удару дрону загинули троє людей — жінка 59 років та двоє молодих людей віком до 30 років. Рятувально-пошукові роботи тривають, повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що з третього поверху пошкодженого будинку у Києві врятували вцілілу літню жінку.