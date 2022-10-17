Власти рассказали детали масштабной атаки «Шахедов» на Киев

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Рівно через тиждень після масштабного ракетного удару по Україні московити повторили напад, але використали при цьому іранські дрони «Шахеди».

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що 17 жовтня на територію України залетіли понад 40 дронів. З них 30 летіли на столицю. Більшу частину іранських безпілотників-камікадзе збили.

Глава МВС повідомив, що зараз ведуться переговори з іншими країнами щодо постачання в Україну захисту від дронів.

Мер Києва Віталій Кличко розповів, що на столицю рухалися 28 дронів, 23 з яких вдалося збити.

Про це посадовці повідомили під час брифінгу поблизу ураженого російськими воєнними злочинцями будинку в середмісті Києва. П’ятеро людей госпіталізовані з різними травмами внаслідок атаки окупантів в Шевченківському районі Києва.

Раніше Повітряні сили прокоментували удар «Шахедами» по Києву. Військові відзначили, що всі вони летіли з півдня чи сходу.

рф має бути вигнана з усіх майданчиків, — так радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на масовані російські атаки на критичну інфраструктуру України.

Тим часом з третього поверху зруйнованого будинку в Києві врятували літню жінку. Про це повідомив Кирило Тимошенко і опублікував відповідне фото.

Раніше з-під завалів будинку в Шевченківському районі Києва дістали тіло загиблої жінки. Ще одна людина знаходиться під завалами. Рятувальники працюють над наслідками атаки дронів-камікадзе у Києві. Троє постраждалих госпіталізовані.