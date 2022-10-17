Сотни населенных пунктов обесточены — дроны атаковали энергетическую инфраструктуру в трех областях

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Вранці 17 вересня росіяни атакували енергетичну інфраструктуру України в трьох областях.

Зафіксовано пʼять ударів дронами у Києві. Пошкоджено енергетичні об'єкти та житловий будинок. Також агресор завдав ракетних ударів по критичній інфраструктурі на Дніпровщині й Сумщині. Сотні населених пунктів знеструмлені внаслідок атаки.

Наразі всі служби працюють над усуненням наслідків обстрілів та відновленням електропостачання. Кожен регіон має план антикризового реагування. І просимо українців задля стабілізації енергосистеми так само згуртовано й свідомо підійти до заощадливого споживання електроенергії. Особливо в пікові години", — повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Глава Кабміну закликає українців заради стабілізації енергосистеми так само згуртовано та свідомо підійти до економного споживання електроенергії. Особливо в години пікового навантаження на енергосистему.

16 жовтня глава уряду розповів, що за три дні ворог завдав до 130 ракетних ударів та ударів дронів-камікадзе по цивільних та енергетичних об'єктах, зокрема в столиці.

При цьому Україна втримала енергетичну стійкість, вважає Шмигаль

Агресор прагнув залякати українців та паралізувати енергетику держави. Своєї мети він не досяг, — зазначив глава уряду.

Він також повідомив, що українці проявили свідомість, добровільно зменшивши споживання електроенергії в середньому на 10%.

Росіяни 17 жовтня завдали ракетного удару по об'єкту інфраструктури на Одещині. З російського літака Су-35 було випущено ракету Х-59, якою уражено об'єкт інфраструктури в області.

Мешканців Дніпра та області попередили про можливі перебої зі світлом.

Раніше повідомлялось, що ворог обстріляв об'єкт енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині.

У Миколаєві вночі через атаки дронів-камікадзе горів фармацевтичний склад та олійний термінал.

Через російські обстріли відключилась остання лінія зовнішнього живлення ЗАЕС. Внаслідок короткочасного зниження напруги відключався резервний трансформатор власних потреб ЗАЕС і відбувся запуск дизель-генераторів.