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Сотні населених пунктів знеструмлено - дрони атакували енергетичну інфраструктуру у трьох областях
Сотні населених пунктів знеструмлено — дрони атакували енергетичну інфраструктуру у трьох областяхhttps://racurs.ua/ua/n175854-sotni-naselenyh-punktiv-znestrumleno-drony-atakuvaly-energetychnu-infrastrukturu-u-troh-oblastyah.htmlРакурс
Вранці 17 вересня росіяни атакували енергетичну інфраструктуру України в трьох областях.
Зафіксовано пʼять ударів дронами у Києві. Пошкоджено енергетичні об'єкти та житловий будинок. Також агресор завдав ракетних ударів по критичній інфраструктурі на Дніпровщині й Сумщині. Сотні населених пунктів знеструмлені внаслідок атаки.
Наразі всі служби працюють над усуненням наслідків обстрілів та відновленням електропостачання. Кожен регіон має план антикризового реагування. І просимо українців задля стабілізації енергосистеми так само згуртовано й свідомо підійти до заощадливого споживання електроенергії. Особливо в пікові години", — повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.
Глава Кабміну закликає українців заради стабілізації енергосистеми так само згуртовано та свідомо підійти до економного споживання електроенергії. Особливо в години пікового навантаження на енергосистему.
16 жовтня глава уряду розповів, що за три дні ворог завдав до 130 ракетних ударів та ударів дронів-камікадзе по цивільних та енергетичних об'єктах, зокрема в столиці.
При цьому Україна втримала енергетичну стійкість, вважає Шмигаль
Агресор прагнув залякати українців та паралізувати енергетику держави. Своєї мети він не досяг, — зазначив глава уряду.
Він також повідомив, що українці проявили свідомість, добровільно зменшивши споживання електроенергії в середньому на 10%.
Росіяни 17 жовтня завдали ракетного удару по об'єкту інфраструктури на Одещині. З російського літака Су-35 було випущено ракету Х-59, якою уражено об'єкт інфраструктури в області.
Мешканців Дніпра та області попередили про можливі перебої зі світлом.
Раніше повідомлялось, що ворог обстріляв об'єкт енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині.
У Миколаєві вночі через атаки дронів-камікадзе горів фармацевтичний склад та олійний термінал.
Через російські обстріли відключилась остання лінія зовнішнього живлення ЗАЕС. Внаслідок короткочасного зниження напруги відключався резервний трансформатор власних потреб ЗАЕС і відбувся запуск дизель-генераторів.
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