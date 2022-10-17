Рашисти пошкодили 120-річний будинок історичної забудови Києва

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У результаті ранкового обстрілу Києва пошкоджений 120-річний будинок, що є частиною міської історичної забудови.

Активісти «Мапи Реновації» повідомили, що через атаку дронів частина будинку обвалилася.

Знайдено тіло першого загиблого під руїнами житлового будинку, повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Влада Києва уточнила, що йдеться про жінку, тіло якої дістали з-під завалів.

У мережі також з’явилися залишки простреленого іранського дрона — за даними Повітряних сил, всі атаки по Києву здійснювались із південного напрямку.

Опівдні 17 жовтня у центрі столиці перекритий рух транспорту на ділянках кількох вулиць. Мер Віталій Кличко звернувся до мешканців Києва з проханням не виїжджати у середмістя без гострої потреби, а також не ігнорувати сигналів повітряної тривоги.

Рятувальники розбирають завали житлового будинку у Шевченківському районі Києва, по якому російські воєнні злочинці вдарили дронами-камікадзе. Під завалами залишаються щонайменше двоє людей. Раніше Кличко повідомив про 18 врятованих з-під завалів.

Тим часом голова Київської області Олексій Кулеба розповів, що область атакували дві хвилі дронів-камікадзе, наразі руйнувань немає.

З шостої ранку в Київській області була повітряна тривога, але працювала ППО — у нас в області прильотів і руйнувань немає. Ситуація спокійна, стабільна, — сказав Кулеба.

Жодних інших засобів, крім «Шахедів», по Київській області застосовано не було.