Пряме влучання в ЗРК "Тор" окупантів показали ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n175852-pryame-vluchannya-v-zrk-tor-okupantiv-pokazaly-zsu-video.html

Ракурс

Російські окупанти втратили черговий комплекс протиповітряної оборони. У мережі показали відео прямого влучання в зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) «Тор» армії рф.

Ворожа система протиповітряної та протиракетної оборони вартістю близько 60 млн дол. вмить перетворилася на купу брухту завдяки ЗСУ. ЗРК «Тор» виявили під час наступу Сил оборони.

За нею спостерігав розвідувальний безпілотник, який ймовірно допоміг визначити точні координати і скорегувати вогонь української артилерії.

Російський комплекс протиповітряної оборони знаходився на стаціонарній позиції в польовому укритті, яке мало його захистити від осколків після вибухів. Але судячи з опублікованого відео, це йому не допомогло.

В мережі пишуть, що найбільш імовірно, — українські артилеристи використали високоточний боєприпас Excalibur, який точним ударом по визначених координатах, уразив зенітно-ракетний комплекс.

Після влучання відбулося миттєве загоряння та вибух, ймовірно здетонували зенітні ракети, всередині бойової машини. Кадри з безпілотника підтвердили повне знищення російського комплексу ППО.

«Тор» — всепогодний тактичний зенітний ракетний комплекс, призначений для вирішення завдань протиповітряної та протиракетної оборони на рівні дивізійної ланки. Кожна машина виконана у вигляді самохідної пускової установки. Ця ЗРК ближньої дії може працювати проти широкого спектра цілей: літаків та ударних гелікоптерів, а також безпілотників і крилатих ракет.