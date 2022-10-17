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У Миколаєві горіли резервуари із соняшниковою олією, фото: ДСНС

Росіяни влучили у резервуари з олією в Миколаєві — вона тече вулицями у каналізацію (ФОТО, ВІДЕО)

17 жов 2022, 10:53
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У Миколаєві окупанти увечері 16 жовтня влучили у резервуари з олією.





Рашисти знищили два резервуари з соняшниковою олією, в кожному з яких містилося близько 7,5 тисяч тонн олії. Наразі рідина стікає до міської зливової каналізації, повідомляє ТСН.

Атаку нацисти з рф провели трьома дронами. Резервуари зайнялися, написав міський голова Олександр Сєнкевич в Телеграм-каналі.

Також пожежа виникла на фармацевтичному складі. Усі займання ліквідували рятувальники ДСНС, — зазначив мер міста.

За інформацією прес-служби надзвичайників, дрони-камікадзе поцілили в будівлю виробничого цеху в Заводському районі міста. Рятувальники о 23.15 локалізували та о 00.15 ліквідували пожежу на площі 800 квадратних метрів. О 22.19, також після атаки дронами, загорілись два резервуари з непереробленою олією на території підприємства в Заводському районі.

У Миколаєві горіли резервуари із соняшниковою олією, фото: ДСНС

Складною є ситуація поблизу підприємства, враховуючи кількість олії, яка витікає на вулицю. Рятувальники боролися з полум’ям кілька годин, — повідомив прес-офіцер Миколаївської обласної військової адміністрації Дмитро Плетенчук.

Джерело: Ракурс


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