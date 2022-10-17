Россияне попали в резервуары с маслом в Николаеве - оно течет по улицам в канализацию

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Ракурс

У Миколаєві окупанти увечері 16 жовтня влучили у резервуари з олією.

Рашисти знищили два резервуари з соняшниковою олією, в кожному з яких містилося близько 7,5 тисяч тонн олії. Наразі рідина стікає до міської зливової каналізації, повідомляє ТСН.

Атаку нацисти з рф провели трьома дронами. Резервуари зайнялися, написав міський голова Олександр Сєнкевич в Телеграм-каналі.

Також пожежа виникла на фармацевтичному складі. Усі займання ліквідували рятувальники ДСНС, — зазначив мер міста.