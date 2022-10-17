Повітряні сили прокоментували удари "Шахедами" по Києву, фото - О.Гончаренко

https://racurs.ua/ua/n175850-povitryani-syly-prokomentuvaly-udary-shahedamy-po-kyievu.html

Ракурс

У зоні відповідальності Повітряного командування «Центр» (північні та центральні регіони країни) зенітні підрозділи знищили девʼять дронів-камікадзе Shahed-136.

Також є дані про бойову роботу протиповітряної оборони Сухопутних військ на цьому напрямку — знищено щонайменше два «Шахеди».

За уточненою інформацією, усі атаки дронів-камікадзе, по столиці зокрема, здійснювались із південного напрямку.

Президент Володимир Зеленський опублікував відео з місця влучання дрона-камікадзе у Києві. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що після атаки дронів в Шевченківському районі столиці стався вибух в житловому будинку. Врятовані станом на 10.00 18 людей. Попередньо двоє людей залишаються під завалами.