Зеленський опублікував відео з місця влучання дрона-камікадзе у житловий будинок в Києві

Зеленський опублікував відео з місця влучання дрона-камікадзе у житловий будинок в Києвіhttps://racurs.ua/ua/n175849-zelenskyy-opublikuvav-video-z-miscya-vluchannya-drona-kamikadze-u-jytlovyy-budynok-v-kyievi.htmlРакурс
Президент Володимир Зеленський опублікував відео з місця влучання дрона-камікадзе у Києві.
Цілу ніч і весь ранок ворог влаштовує терор мирного населення. Дрони-камікадзе і ракети атакують всю Україну. У Києві є влучання у житловий будинок.
Ворог може вдарити по наших містах, але нас йому зламати не вдасться. На окупантів чекає лише справедливе покарання й осуд майбутніх поколінь. На нас — перемога, — написав президент.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що після атаки дронів в Шевченківському районі столиці стався вибух в житловому будинку.
Врятовані наразі 18 людей. Попередньо двоє людей залишаються під завалами. На місці працюють відповідні служби, — написав міський голова.
Нагадаємо, що уранці 17 жовтня російські воєнні злочинці знову атакували столицю — цього разу іранськими дронами-камікадзе. Зафіксовані щонайменше чотири прильоти.