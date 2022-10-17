Зеленський опублікував відео з місця влучання дрона-камікадзе у житловий будинок в Києві

Президент Володимир Зеленський опублікував відео з місця влучання дрона-камікадзе у Києві.

Цілу ніч і весь ранок ворог влаштовує терор мирного населення. Дрони-камікадзе і ракети атакують всю Україну. У Києві є влучання у житловий будинок.

Ворог може вдарити по наших містах, але нас йому зламати не вдасться. На окупантів чекає лише справедливе покарання й осуд майбутніх поколінь. На нас — перемога, — написав президент.