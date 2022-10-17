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Ракурс
Іранські дрони у небі над Києвом збивали навіть зі стрілецької зброї, фото - Андрій Єрмоленко

Іранські дрони у небі над Києвом збивали навіть зі стрілецької зброї (ФОТО)

17 жов 2022, 09:59
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Агентство AFP опублікувало фото, як у Києві збивали російські безпілотники.





Також у стрічці агенства є кадри прильоту «Шахеда» в об'єкт у столиці.

Станом на 9.00 по Києву зафіксовано чотири прильоти, повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

Іранські дрони у небі над Києвом збивали навіть зі стрілецької зброї, фото - AFP

Раніше у столиці відправили на онлайн-навчання школярів.

Іранські дрони у небі над Києвом збивали навіть зі стрілецької зброї

Нагадаємо, що речник Військово-повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону повідомив, що протягом ночі українські війська збили 26 іранських дронів Shahed-136. З приводу ранкової атаки на столицю наразі детальної інформації там не мають.

Джерело: Ракурс


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