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Іранські дрони у небі над Києвом збивали навіть зі стрілецької зброї, фото - Андрій Єрмоленко
Іранські дрони у небі над Києвом збивали навіть зі стрілецької зброї (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n175848-iranski-drony-u-nebi-nad-kyievom-zbyvaly-navit-zi-strileckoyi-zbroyi-foto.htmlРакурс
Агентство AFP опублікувало фото, як у Києві збивали російські безпілотники.
Також у стрічці агенства є кадри прильоту «Шахеда» в об'єкт у столиці.
Станом на 9.00 по Києву зафіксовано чотири прильоти, повідомили у Київській міській військовій адміністрації.
Раніше у столиці відправили на онлайн-навчання школярів.
Нагадаємо, що речник Військово-повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону повідомив, що протягом ночі українські війська збили 26 іранських дронів Shahed-136. З приводу ранкової атаки на столицю наразі детальної інформації там не мають.
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