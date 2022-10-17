Іранські дрони у небі над Києвом збивали навіть зі стрілецької зброї, фото - Андрій Єрмоленко

https://racurs.ua/ua/n175848-iranski-drony-u-nebi-nad-kyievom-zbyvaly-navit-zi-strileckoyi-zbroyi-foto.html

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Агентство AFP опублікувало фото, як у Києві збивали російські безпілотники.

Також у стрічці агенства є кадри прильоту «Шахеда» в об'єкт у столиці.

Станом на 9.00 по Києву зафіксовано чотири прильоти, повідомили у Київській міській військовій адміністрації.