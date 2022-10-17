Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Иранские дроны в небе над Киевом сбивали даже из стрелкового оружия, фото - А.Єрмоленко

Иранские дроны в небе над Киевом сбивали даже из стрелкового оружия (ФОТО)

17 окт 2022, 09:59
999

Агентство AFP опублікувало фото, як у Києві збивали російські безпілотники.





Також у стрічці агенства є кадри прильоту «Шахеда» в об'єкт у столиці.

Станом на 9.00 по Києву зафіксовано чотири прильоти, повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

Іранські дрони у небі над Києвом збивали навіть зі стрілецької зброї, фото - AFP

Ворог продовжує атакувати. Підтверджено влучання по житловому будинку в Шевченківському районі. Наразі інформація про постраждалих уточнюється, — йдеться у повідомленні.

Іранські дрони у небі над Києвом збивали навіть зі стрілецької зброї, фото - AFP

У центрі Києва на кількох вулицях перекритий рух транспорту. Мер Києва Віталій Кличко закликав не виїжджати у середмістя без гострої потреби та не ігнорувати сигналів повітряної тривоги.

Раніше у столиці відправили на онлайн-навчання школярів.

Іранські дрони у небі над Києвом збивали навіть зі стрілецької зброї

Нагадаємо, що речник Військово-повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону повідомив, що протягом ночі українські війська збили 26 іранських дронів Shahed-136. З приводу ранкової атаки на столицю наразі детальної інформації там не мають.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров