Иранские дроны в небе над Киевом сбивали даже из стрелкового оружия, фото - А.Єрмоленко

https://racurs.ua/n175848-iranskie-drony-v-nebe-nad-kievom-sbivali-daje-iz-strelkovogo-orujiya-foto.html

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Агентство AFP опублікувало фото, як у Києві збивали російські безпілотники.

Також у стрічці агенства є кадри прильоту «Шахеда» в об'єкт у столиці.

Станом на 9.00 по Києву зафіксовано чотири прильоти, повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

Ворог продовжує атакувати. Підтверджено влучання по житловому будинку в Шевченківському районі. Наразі інформація про постраждалих уточнюється, — йдеться у повідомленні.

У центрі Києва на кількох вулицях перекритий рух транспорту. Мер Києва Віталій Кличко закликав не виїжджати у середмістя без гострої потреби та не ігнорувати сигналів повітряної тривоги.

Раніше у столиці відправили на онлайн-навчання школярів.

Нагадаємо, що речник Військово-повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону повідомив, що протягом ночі українські війська збили 26 іранських дронів Shahed-136. З приводу ранкової атаки на столицю наразі детальної інформації там не мають.