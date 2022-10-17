На юге за ночь сбили 26 «Шахедов»

https://racurs.ua/n175847-na-uge-za-noch-sbili-26-shahedov.html

Ракурс

На півдні України за ніч проти 17 жовтня знищено 26 дронів-камікадзе Shahed-136.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону 17 жовтня.

Вчора ми повідомляли про 11 дронів-камікадзе, знищених на цьому напрямку. З 3.30 по 7 ранку знищено ще 15 цих дронів. Отже, маємо фактично за ніч 26 знищених Shahed-136 в зоні відповідальності повітряного командування «Південь». Там залучались в основному зенітні ракетні підрозділи, але була й робота винищувачів.

Загалом, за даними ОК «Південь», з початку використання росіянами Shahed-136 їх уже знищено 100 на півдні.

Нагадаємо, що у Києві з самого ранку 17 жовтня лунають вибухи. Відомо про чотири прильоти. Також повідомляється, що один з дронів потрапив в багатоповерховий будинок.

З приводу ранкової атаки на столицю у Повітряних силах наразі детальної інформації не мають.

За оцінкою Повітряних сил, українські військові збивають 75% дронів-камікадзе.