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Ракурс
У Києві перекрили рух в центрі, школярів відправили на онлайн - деталі атаки дронів

Атака дронів на Київ — у столиці перекрили рух в центрі, школярів відправили на онлайн

17 жов 2022, 08:59
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У Києві з 7.00 до 9.00 пролунали щонайменше п’ять вибухів. Столиця зазнала удару іранськими дронами-камікадзе.





Влучання підтвердив міський голова Віталій Кличко. Практично усі вибухи сталися у центральному, Шевченківському районі міста.

Після цього всі навчальні заклади Києва перейшли у дистанційний режим, оскільки повітряна тривога була оголошена до початку навчального процесу, повідомили у КМДА.

Крім того, у Києві через атаку дронів перекрили рух транспорту між Хрещатиком та цирком. Про це розповіли у включенні з місця події журналісти телеканалу «Київ». Внаслідок атаки дронів у Києві палає офісна будівля. Поранених немає.

Дрони продовжують атакувати Київ, вони рухаються з півдня та сходу, повідомив Антон Геращенко у своєму телеграм-каналі. Повідомляється також про декілька збитих у небі над столицею баражуючих снарядів ворога.

Соцмережі припускають, що росіяни уранці 17 жовтня цілять, ймовірно, у залізничну інфраструктуру — звуки вибухів чути в районі Південного вокзалу. В «Укрзалізниці» пояснили, що усі поїзди вирушають з Києва та прибувають до столиці за графіком, а головний вокзал міста відчинено для пасажирів із квитками, підземні укриття працюють, очікування на рейс можливе в укриттях.

Джерело: Ракурс


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