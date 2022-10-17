У Києві вибухи, столицю атаковано дронами

https://racurs.ua/ua/n175842-u-kyievi-vybuhy-stolycu-atakovano-dronamy.html

Ракурс

Столиця України уранці 17 жовтня зазнала атаки баражуючими боєприпасами — так званими дронами-камікадзе.

У соцмережах пишуть принаймні про три вибухи, які чули в центрі міста з 7.00 по 8.00. Мер Віталій Кличко написав, що у Шевченківському районі Києва пожежа в нежитловій будівлі.

Працюють пожежні підрозділи. Ушкоджені кілька житлових будинків. Медики — на місці. Інформацію про постраждалих уточнюємо, — сказав Кличко.

Росіяни цілять, ймовірно, у залізничну інфраструктуру — звуки вибухів чути в районі Південного вокзалу. В «Укрзалізниці» пояснили, що усі поїзди вирушають з Києва та прибувають до столиці за графіком, а головний вокзал міста відчинено для пасажирів із квитками, підземні укриття працюють, очікування на рейс можливе в укриттях.

Посадка та висадка пасажирів на станціях Київ-Пасажирський та Дарниця здійснюється через підземні переходи.

Кільцева електричка продовжує рух столицею чітко за розкладом.