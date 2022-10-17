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Ракурс
В Киеве взрывы, столица атакована дронами

В Киеве взрывы, столица атакована дронами

17 окт 2022, 08:03
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Столиця України уранці 17 жовтня зазнала атаки баражуючими боєприпасами — так званими дронами-камікадзе.





У соцмережах пишуть принаймні про три вибухи, які чули в центрі міста з 7.00 по 8.00. Мер Віталій Кличко написав, що у Шевченківському районі Києва пожежа в нежитловій будівлі.

Працюють пожежні підрозділи. Ушкоджені кілька житлових будинків. Медики — на місці. Інформацію про постраждалих уточнюємо, — сказав Кличко.

Росіяни цілять, ймовірно, у залізничну інфраструктуру — звуки вибухів чути в районі Південного вокзалу. В «Укрзалізниці» пояснили, що усі поїзди вирушають з Києва та прибувають до столиці за графіком, а головний вокзал міста відчинено для пасажирів із квитками, підземні укриття працюють, очікування на рейс можливе в укриттях.

Уламки одного з дронів, що збили над Києвом вранці 17 жовтня

Посадка та висадка пасажирів на станціях Київ-Пасажирський та Дарниця здійснюється через підземні переходи.

Кільцева електричка продовжує рух столицею чітко за розкладом.

Источник: Ракурс


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