После подрыва Крымского моста Мелитополь стал ключевым транспортным узлом оккупантов

https://racurs.ua/n175846-posle-podryva-krymskogo-mosta-melitopol-stal-kluchevym-transportnym-uzlom-okkupantov.html

Ракурс

Проблеми з матеріально-технічним забезпеченням, з якими стикаються російські сили на півдні України, ймовірно, загострилися після пошкодження Керченського мосту 8 жовтня.

Ремонтні роботи тривають, і він відкритий для руху. Проте біля переходу залишається велика черга вантажівок, які чекають на можливість переправитися паромною переправою.

Британська розвідка у доповіді за 17 жовтня пише, що російські сили, які діють на півдні України, ймовірно, збільшують потік матеріально-технічного постачання через Маріуполь, намагаючись компенсувати зменшення пропускної здатності Керченського мосту.

Оскільки російська присутність у Херсоні напружена, а маршрути постачання через Крим погіршені, наземна лінія зв’язку через Запорізьку область стає дедалі важливою для стійкості російської окупації, а місто Мелітополь є вузлом шляхів постачання та місцем основної присутності російської авіації.

15 жовтня у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області в районі захопленого аеродрому пролунали потужні вибухи. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За попередніми даними ворожа військова база, яку окупанти без успіху намагаються відновити, вкотре зазнавала втрат. Після низки вибухів російські військові вивозили звідти ліквідовану техніку.