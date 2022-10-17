Прекращение огня и остановка боевых действий? Планы путина вряд ли изменятся

https://racurs.ua/n175844-prekraschenie-ognya-i-ostanovka-boevyh-deystviy-plany-putina-vryad-li-izmenyatsya.html

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Плани путіна щодо України навряд чи зміняться і про жодне припинення вогню чи призупинення бойових дій не йдеться.

Про це написали аналітики американського Інституту вивчення війни в аналітичній довідці за 16 жовтня. Вони вважають, що Кремль скористається будь-яким призупиненням бойових дій, щоб закріпити свої досягнення та заморозити лінію фронту у тій конфігурації, яка допоможе путіну для підготовки до подальшої агресії проти України.

В ISW наголошують, що прихильники міцного миру в Україні мають чинити опір спокусі заморозити лінію фронту таким чином, щоб не дозволити створити умови для відновлення конфлікту на умовах росії.

Україна має повернути певні території, які зараз окуповані росією, щоб забезпечити свою довгострокову безпеку та економічну життєздатність. Здатність України захистити себе від майбутнього російського нападу вимагає звільнення більшої частини Херсонської та Запорізької областей. Економічне здоров’я України вимагає звільнення решти Запорізької області та більшої частини Донецької та Луганської областей, включаючи принаймні частину території, яку Росія захопила в 2014 році. Безпека України була б суттєво зміцнена завдяки звільненню Криму, що також сприяло б здатності НАТО забезпечити безпеку свого південно-східного флангу, — йдеться у доповіді ISW.

Аналітики пояснюють, що річка Дніпро є грізною перешкодою на всій своїй течії в Україні, її форсування військовими утруднене. Тому російська присутність на західному березі Херсонської області є життєво важливою для них.

Якщо припинення вогню чи будь-яка угода призупинять бойові дії з росіянами, які все ще володіють цією позицією, перспективи поновлення російського наступу на півдні України значно покращаться. З іншого боку, якщо Україна відновить контроль над усім західним берегом річки, росіянам буде надзвичайно важко наземні атаки на південний захід України.

Отже, довготривала обороноздатність Миколаєва, Одеси та всього українського Причорномор’я не в малій мірі залежить від звільнення західного Херсона, — констатують в ISW.

Крім того, в Інституті вивчення війни наполягають, що частини Херсонської області на східному березі Дніпра також є стратегічно критичними. Область йде по лінії річки до її гирла, а потім вдається в Чорне море, наближаючись приблизно до 70 км від Одеси. Верхівка Кінбурнської коси, крайня північно-західна точка цієї частини Херсонської області, знаходиться менш ніж за 7 км від Очакова на західному березі Дніпра. Російські військові позиції в цих районах дозволяють російським силам вести артилерійський, безпілотний і ракетний вогонь по більшій частині українського узбережжя Чорного моря з багатьох систем малої дальності без використання дорогих засобів більшої дальності, яких завжди буде менше.

Ці короткі відстані також роблять перспективу десантних операцій набагато більш правдоподібною та легшою для підтримки вогнем, ніж якби росіянам доводилося проводити їх із баз у Криму. Контроль України на всьому її західному узбережжі Чорного моря залишатиметься слабким, доки росія утримуватиме територію на південному заході Херсона набагато північніше, ніж лінії 2014 року.

Раніше ISW повідомляв, що росія проводить на території України етнічні чищення і депортації українців, включаючи дітей. Російська влада може проводити етнічні чистки, не лише вивозячи українське населення з окупованих територій, а й заселяючи їх російськими громадянами.