Россияне ударили по энергетическим объектам Днепропетровщины и Сумщины

https://racurs.ua/n175843-rossiyane-udarili-po-energeticheskim-obektam-dnepropetrovschiny-i-sumschiny.html

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Російські нацисти усю ніч проти 17 жовтня атакували Дніпропетровську область ракетами, «Градами» та важкою артилерією.

Три ворожі ракети силами ППО знищені, повідомив голова області Валентин Резніченко. Дві — над Криворізьким районом, одну — над Нікопольським.

Одна ракета ударила по об'єкту енергетичної інфраструктури. Там сильна пожежа. На місці прильоту працюють усі служби.

Нікопольський район російські окупаційні війська накрили вогнем з «Градів» та важкої артилерії. Туди прилетіли понад 30 ворожих снарядів.

У Марганецькій та Червоногригорівській громадах пошкоджені будинки. Попередньо, люди не постраждали.

Увечері 16 жовтня лише за годину, з 21.30 по 22.30, на півдні України воїни Повітряних сил знищили 9 дронів-камікадзе Shahed-136. Також по одному «Шахеду» знищили підрозділи Національної гвардії та Сил територіальної оборони України.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що в їхній області один із трьох БПЛА збила мобільні групи ТрО.

Будуть хлопці з премією, — написав Кім.

Частина «мопедів» таки долетіла до Миколаєва і спричинила пожежі.

Крім того, уранці 17 жовтня окупанти завдали ракетного удару по Роменському району Сумської області.

Ракетний удар по об'єктах критичної інфраструктури після 5.00. Є постраждалі, — повідомив голова області Дмитро Живицький.

Увечері неділі він повідомив про проблеми з енергопостачанням через обстріл. За його словами, у регіоні є аварійні відключення світла. Живицький закликав обмежити споживання енергії увечері понеділка та у вівторок з 8.00 до 11.00.

Нагадаємо, столиця України уранці 17 жовтня зазнала атаки баражуючими боєприпасами — так званими дронами-камікадзе.