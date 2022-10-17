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Ракурс
Зеленский опубликовал видео с места попадания дрона-камикадзе в жилой дом в Киеве

Зеленский опубликовал видео с места попадания дрона-камикадзе в жилой дом в Киеве

17 окт 2022, 10:27
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Президент Володимир Зеленський опублікував відео з місця влучання дрона-камікадзе у Києві.





Цілу ніч і весь ранок ворог влаштовує терор мирного населення. Дрони-камікадзе і ракети атакують всю Україну. У Києві є влучання у житловий будинок.
Ворог може вдарити по наших містах, але нас йому зламати не вдасться. На окупантів чекає лише справедливе покарання й осуд майбутніх поколінь. На нас — перемога, — написав президент.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що після атаки дронів в Шевченківському районі столиці стався вибух в житловому будинку.

Врятовані наразі 18 людей. Попередньо двоє людей залишаються під завалами. На місці працюють відповідні служби, — написав міський голова.

Нагадаємо, що уранці 17 жовтня російські воєнні злочинці знову атакували столицю — цього разу іранськими дронами-камікадзе. Зафіксовані щонайменше чотири прильоти.

Источник: Ракурс


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