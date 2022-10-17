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Зеленский опубликовал видео с места попадания дрона-камикадзе в жилой дом в Киеве
Зеленский опубликовал видео с места попадания дрона-камикадзе в жилой дом в Киевеhttps://racurs.ua/n175849-zelenskiy-opublikoval-video-s-mesta-popadaniya-drona-kamikadze-v-jiloy-dom-v-kieve.htmlРакурс
Президент Володимир Зеленський опублікував відео з місця влучання дрона-камікадзе у Києві.
Цілу ніч і весь ранок ворог влаштовує терор мирного населення. Дрони-камікадзе і ракети атакують всю Україну. У Києві є влучання у житловий будинок.
Ворог може вдарити по наших містах, але нас йому зламати не вдасться. На окупантів чекає лише справедливе покарання й осуд майбутніх поколінь. На нас — перемога, — написав президент.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що після атаки дронів в Шевченківському районі столиці стався вибух в житловому будинку.
Врятовані наразі 18 людей. Попередньо двоє людей залишаються під завалами. На місці працюють відповідні служби, — написав міський голова.
Нагадаємо, що уранці 17 жовтня російські воєнні злочинці знову атакували столицю — цього разу іранськими дронами-камікадзе. Зафіксовані щонайменше чотири прильоти.
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