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Ракурс
Рашисты повредили 120-летний дом исторической застройки Киева

Рашисты повредили 120-летний дом исторической застройки Киева (ФОТО)

17 окт 2022, 11:25
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У результаті ранкового обстрілу Києва пошкоджений 120-річний будинок, що є частиною міської історичної забудови.





Активісти «Мапи Реновації» повідомили, що через атаку дронів частина будинку обвалилася.

Рашисти пошкодили 120-річний будинок історичної забудови Києва

Рашисти пошкодили 120-річний будинок історичної забудови Києва

Знайдено тіло першого загиблого під руїнами житлового будинку, повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Влада Києва уточнила, що йдеться про жінку, тіло якої дістали з-під завалів.

Рашисты повредили 120-летний дом исторической застройки Киева

У мережі також з’явилися залишки простреленого іранського дрона — за даними Повітряних сил, всі атаки по Києву здійснювались із південного напрямку.

Опівдні 17 жовтня у центрі столиці перекритий рух транспорту на ділянках кількох вулиць. Мер Віталій Кличко звернувся до мешканців Києва з проханням не виїжджати у середмістя без гострої потреби, а також не ігнорувати сигналів повітряної тривоги.

Рятувальники розбирають завали житлового будинку у Шевченківському районі Києва, по якому російські воєнні злочинці вдарили дронами-камікадзе. Під завалами залишаються щонайменше двоє людей. Раніше Кличко повідомив про 18 врятованих з-під завалів.

Тим часом голова Київської області Олексій Кулеба розповів, що область атакували дві хвилі дронів-камікадзе, наразі руйнувань немає.

З шостої ранку в Київській області була повітряна тривога, але працювала ППО — у нас в області прильотів і руйнувань немає. Ситуація спокійна, стабільна, — сказав Кулеба.

Жодних інших засобів, крім «Шахедів», по Київській області застосовано не було.

Источник: Ракурс


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