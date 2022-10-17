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«Укроборонпром» готовит ответ на атаки дронов россиян — это ударный БПЛА, летящий на 1000 км
«Укроборонпром» готовит ответ на атаки дронов россиян — это ударный БПЛА, летящий на 1000 кмhttps://racurs.ua/n175857-ukroboronprom-gotovit-otvet-na-ataki-dronov-rossiyan-eto-udarnyy-bpla-letyaschiy-na-1000-km.htmlРакурс
«Укроборонпром» анонсував українську відповідь іранським дронам. Фактично його спеціалісти створюють їхній аналог.
Дальність — 1000 км, вага бойової частини — 75 кг. Завершуємо розробку, — йдеться в повідомленні відомства.
«Укроборонпром» працює у посиленому режимі з часу повномасштабного вторгнення.
Ми практично нічого вам не розповідаємо (так треба, повірте), але це «нічого» успішно працює на полі бою, а ще деяке «нічого» раз за разом проходить успішні випробування, — йдеться у повідомленні.
Фонд «Повернись живим» також зробив анонс зброї дальньої дії.
Тим часом у Міністерстві закордонних справ Ірану заявили у понеділок, що Тегеран не передавав росії безпілотники для використання у війні проти України. Про це у понеділок, 17 жовтня, заявив офіційний представник МЗС Ірану Насер Канаані під час щотижневої пресконференції.
Опублікована новина про те, що Іран надав росії безпілотники, має політичні амбіції і поширюється західними джерелами. Ми не надавали зброю жодній стороні воюючих країн, — сказав Канаані.
Командування Повітряних сил ЗСУ у понеділок повідомило, що зранку 17 жовтня протиповітряна оборона ліквідувала 11 дронів-камікадзе Shahed-136. Ці дрони виробляються Іраном і використовуються російськими військовими під назвою «Герань-2».
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