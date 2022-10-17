Сбитый российский дрон "Шахед" в центре Киева

https://racurs.ua/n175856-glava-mvd-prosit-grajdanskih-sbivat-iranskie-drony-tolko-za-predelami-gorodov.html

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Радник міністра МВС Антон Геращенко після масштабної атаки «Шахедів» по Києву закликав цивільних, які мають зброю, самотужки збивати дрони.

У коментарі «Бабелю» голова МВС Денис Монастирський уточнив, що це доцільно робити за межами міста.

Якщо говорити про суцільну стрільбу від цивільних, це може призвести до трагічних наслідків уже не від дронів, а від стрільби. Тому тут треба бути дуже виваженими.

Міністр додав, що сьогодні Повітряні сили опублікують інструкцію про те, як збивати іранські дрони-камікадзе Shahed-136.