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ВСУ уничтожили уже более 82 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ

630 рашистов уничтожили защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)

16 ноя 2022, 09:59
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже 82 тис. 710 осіб.





За минулу добу цей показник зріс на 630 осіб. Про це сьогодні, 16 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 2 тис. 871 танк;
  • 5 тис. 797 бойових броньованих машин;
  • 1 тис. 860 одиниць артилерійських систем;
  • 393 одиниці РСЗВ;
  • 209 одиниць засобів ППО;
  • 278 літаків;
  • 261 гелікоптер;
  • 1 тис. 525 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 3 тис. 474 крилаті ракети;
  • 16 кораблів/катерів;
  • 4 тис. 360 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 160 одиниць спеціальної техніки.

Зазначається, що за минулу добу найбільших втрат сили ворога зазнали на Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках.

Источник: Ракурс


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