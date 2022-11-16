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ВСУ уничтожили уже более 82 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ
630 рашистов уничтожили защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n176852-630-rashistov-unichtojili-zaschitniki-ukrainy-za-sutki-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже 82 тис. 710 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 630 осіб. Про це сьогодні, 16 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 2 тис. 871 танк;
- 5 тис. 797 бойових броньованих машин;
- 1 тис. 860 одиниць артилерійських систем;
- 393 одиниці РСЗВ;
- 209 одиниць засобів ППО;
- 278 літаків;
- 261 гелікоптер;
- 1 тис. 525 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 3 тис. 474 крилаті ракети;
- 16 кораблів/катерів;
- 4 тис. 360 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 160 одиниць спеціальної техніки.
Зазначається, що за минулу добу найбільших втрат сили ворога зазнали на Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках.
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