ЗСУ знищили вже понад 82 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже 82 тис. 710 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 630 осіб. Про це сьогодні, 16 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

2 тис. 871 танк;

5 тис. 797 бойових броньованих машин;

1 тис. 860 одиниць артилерійських систем;

393 одиниці РСЗВ;

209 одиниць засобів ППО;

278 літаків;

261 гелікоптер;

1 тис. 525 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

3 тис. 474 крилаті ракети;

16 кораблів/катерів;

4 тис. 360 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

160 одиниць спеціальної техніки.

Зазначається, що за минулу добу найбільших втрат сили ворога зазнали на Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках.