Рашисти продовжують спроби захоплення нових територій України, фото: «ВрачЪ юморотерапевТ»

https://racurs.ua/ua/n176851-rosiyski-viyska-aktyvizuvaly-nastupalni-diyi-u-doneckiy-oblasti-isw.html

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Російське міноборони в останні дні активізувало заявили про «територію росії у Донецькій області».

Ймовірно, в такий спосіб росіяни намагаються окреслили, що російські війська активізують операції в Донецькій області після відступу з правого берега Херсонської області. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Так, у міноборони рф після кількатижневої відсутності повідомлень про захоплення нових територій України, заявили, що їм в результаті активізації наступу вдалося захопили територію навколо Бахмута та на південний захід від Донецька.

Втім, у ISW вважають, що можливі російські успіхи в результаті активізації у цьому районі навряд чи будуть значними в оперативному плані.

Крім того, за даними ISW, російські війська безуспішно намагалися відновити позиції на північному сході Харківської області.

Сьогодні, 16 листопада, у ранковому зверненні Генштабу ЗСУ повідомляється, що рашисти не припиняють наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

За минулу добу українські воїни відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Білогорівка, Курдюмівка, Новокалинове, Веселе, Авдіївка, Первомайське, Водяне, Новомихайлівка та Времівка Донецької області, — вказано в повідомленні.

Крім того, ворог намагається стримувати дії Сил оборони України на окремих напрямках та продовжує обладнувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра.