Швеция предоставит Украине новый пакет военной помощи на 287 млн ​​долларов

Украина получит больше военной помощи от Швеции

https://racurs.ua/n176856-shveciya-predostavit-ukraine-novyy-paket-voennoy-pomoschi-na-287-mln-dollarov.html

Ракурс

Україна отримає від Швеції новий пакет військової допомоги на суму 3 млрд крон (287 млн доларів США).

Про це під час прес-конференції заявив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, повідомляє агентство Reuters.

Це більший пакет військової підтримки, ніж усі вісім попередніх пакетів разом узятих, — наголосив Крістерссон. — Це найбільше, що ми зробили, і ми точно дотримуємося українського списку пріоритетів того, що вони самі думають, що їм зараз потрібно.

Міністр оборони Пал Йонсон зазначив, що новий пакет військового обладнання включає систему протиповітряної оборони та боєприпаси із запасів збройних сил країни, які потрібні Україні для захисту від російських ракетних атак.

Швеція періодично надає нові пакети військової допомоги Україні. Попередній уряд соціал-демократів Швеції, який програв правій коаліції Крістерссона на виборах у вересні, погодив кілька траншів допомоги Україні, як військової, так і гуманітарної, на суму понад 1 млрд крон. Зокрема, військова допомога від Швеції включала широкий спектр найменувань — від бронежилетів та касок до гранатометів та ракет.

Джерело: Reuters