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Нефтебаза в Орловской области рф, фото: РИА «Новости»
Рашисты заявили об атаке беспилотником нефтебазы в Орловской области (ФОТО)https://racurs.ua/n176855-rashisty-zayavili-ob-atake-bespilotnikom-neftebazy-v-orlovskoy-oblasti-foto.htmlРакурс
У росії заявили про нібито завдання удару безпілотником по нафтобазі в Орловській області.
Про це сьогодні, 16 листопада, вранці у своєму Telegram-каналі написав губернатор Орловської області Андрій Кличков.
Сьогодні близько 4 ранку, ймовірно, безпілотний літальний апарат здійснив підрив нафтобази в селі Стальной Конь. Постраждалих немає, — заявив Кличков.
Російські ЗМІ згодом опублікували фото нафтобази, на яких можна побачити, що резервуар з пальним зазнав незначних ушкоджень, розливу пального та пожежі не сталося.
Село Стальной Конь розташоване за приблизно 170 км від кордону з Україною. Тут розташована нафтобаза компанії «Південний Захід Транснафтопродукт».
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