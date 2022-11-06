Масштабный пожар возник в белгородской области. Фото: РИА Новости

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Ракурс

Вибух прогримів у бєлгородській області російської федерації в неділю, 6 листопада.

Російська влада заявила про «приліт» у грайворонському окрузі. Після цього нібито на промисловому об'єкті виникла пожежа — загорівся резервуар з розчинником. Про це губернатор бєлгородської області в’ячеслав гладков повідомив у Telegram.

Однак ще до офіційної заяви місцеві Telegram-канали опублікували відео з масштабною пожежею у селищі хотмижськ. Місцеві мешканці розповіли, що там загорілася нафтобаза.

На опублікованих кадрах зафіксовано, як стовп чорного диму підіймається із території промислового об'єкта.

Нагадаємо, 16 жовтня в російському бєлгороді також гриміли вибухи, яких місцеві жителі нарахували близько 16. Цивільні писали у соціальних мережах про роботу систем протиповітряної оборони.

У будинках внаслідок вибухів тремтіли й вилітали шибки, а в автомобілях спрацьовували сигналізації. Деякі з вибухів були дуже гучні. Зазначалося, що прильоти фіксувалися в районі аеропорту.