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Ракурс
У російському бєлгороді знову прогриміло багато вибухів. Фото:

Нові вибухи прогриміли в бєлгороді — повідомляють по прильоти в районі аеропорту

16 жов 2022, 13:18
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Нові вибухи прогриміли в російському бєлгороді у неділю вранці, 16 жовтня.





У місті нарахували близько 16 вибухів. Місцева влада повідомляє про роботу систем протиповітряної оборони. У будинках внаслідок вибухів тремтіли й вилітали шибки, а в автомобілях спрацьовували сигналізації. Деякі з вибухів були дуже гучні. Про це пише російське видання «Московский Комсомолец».

Як повідомив губернатор білгородської області в’ячеслав гладков, згідно з попередніми даними відомо про двох поранених.

У соцмережах також з’явилося відео прильотів в районів місцевого аеропорту.

У бєлгороді знову прогриміли вибухи. Фото: соцмережі

У бєлгороді знову прогриміли вибухи. Фото: соцмережі

У бєлгороді знову прогриміли вибухи. Фото: соцмережі

Нагадаємо, про вибухи в російському бєлгороді повідомляли у п’ятницю, 14 жовтня. Тоді загорілася міська ТЕС «Промінь», яка розташована у південній частині бєлгорода. Після цього частина міста залишилася без світла.

Джерело: «Московский Комсомолец»

Джерело: Ракурс


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