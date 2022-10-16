Російські «заградзагони» працюють в Україні. Фото:

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Багаторівневу систему ліквідації солдатів-дезертирів запровадили окупанти в Україні.

На позиціях росіян діє багаторівнева система ліквідації втікачів. Російських ув’язнених, яких завербували на війну, при спробі відступу вбивають рядові мобілізовані солдати. А самих «мобіків» розстрілюють спеціальні загони, які чатують на дезертирів у них же за спиною. Про це свідчить нова телефонна розмова російських загарбників, яку перехопила й 16 жовтня оприлюднила Служба безпеки України.

У нас зеков привезли с тюрьмы. Их куда-то завели вперёд-вперёд. А мы сидим, как заградотряд: если кто назад побежит — замочим. У нас так поставлено: то есть, мы сидим вторые, охраняем первых, сзади нас ещё линия. Туда тоже не вернёшься. То есть, убежать нереально — свои пристрелят, — скаржиться окупант.

Росіянин розповів своїй дружині, що згідно з документами він має перебуває на полігоні на навчаннях, але не на війні. А саме командування рф, за словами мобілізованого, стверджу, що їх не відправляли на війну.

Спецслужба нагадала, що загарбникам варто здаватися у полон українським військовим, якщо вони хочуть залишитися живими.

Нагадаємо, українські спецслужби оприлюднили перехоплену розмову окупантів, яка свідчить про відчай загарбників. Солдат рф, який воює на Донецькому напрямку, просить не відправляти посилку, бо не певен, що виживе завтра.