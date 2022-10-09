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Ракурс
Залиш посилку вдома - російський військовий не певен, що виживе

Залиш посилку вдома — російський військовий не певен, що виживе до завтра (АУДІО)

9 жов 2022, 18:14
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Військовий армії росії, який воює на Донецькому напрямку, просить не відправляти посилку, бо не певен, що виживе завтра.





Про це йдеться у черговому перехопленні Головного управління розвідки, яке опублікувало відомство на своїй сторінці у Фейсбук 9 жовтня.

Якщо я завтра і післязавтра на зв’язок не вийду, то залиш посилку вдома. Ми в оточенні. Просто я такого не очікував, розумієш, — каже російський вояка дружині.

Джерело: Ракурс


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