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Залиш посилку вдома - російський військовий не певен, що виживе
Залиш посилку вдома — російський військовий не певен, що виживе до завтра (АУДІО)https://racurs.ua/ua/n175595-zalysh-posylku-vdoma-rosiyskyy-viyskovyy-ne-peven-scho-vyjyve-audio.htmlРакурс
Військовий армії росії, який воює на Донецькому напрямку, просить не відправляти посилку, бо не певен, що виживе завтра.
Про це йдеться у черговому перехопленні Головного управління розвідки, яке опублікувало відомство на своїй сторінці у Фейсбук 9 жовтня.
Якщо я завтра і післязавтра на зв’язок не вийду, то залиш посилку вдома. Ми в оточенні. Просто я такого не очікував, розумієш, — каже російський вояка дружині.
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