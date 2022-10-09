Залиш посилку вдома - російський військовий не певен, що виживе

https://racurs.ua/ua/n175595-zalysh-posylku-vdoma-rosiyskyy-viyskovyy-ne-peven-scho-vyjyve-audio.html

Ракурс

Військовий армії росії, який воює на Донецькому напрямку, просить не відправляти посилку, бо не певен, що виживе завтра.

Про це йдеться у черговому перехопленні Головного управління розвідки, яке опублікувало відомство на своїй сторінці у Фейсбук 9 жовтня.