Оставь посылку дома - российский военный не уверен, что выживет до завтра

https://racurs.ua/n175595-ostav-posylku-doma-rossiyskiy-voennyy-ne-uveren-chto-vyjivet-do-zavtra-audio.html

Ракурс

Військовий армії росії, який воює на Донецькому напрямку, просить не відправляти посилку, бо не певен, що виживе завтра.

Про це йдеться у черговому перехопленні Головного управління розвідки, яке опублікувало відомство на своїй сторінці у Фейсбук 9 жовтня.