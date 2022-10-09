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Ракурс
Оставь посылку дома - российский военный не уверен, что выживет до завтра

Оставь посылку дома — российский военный не уверен, что выживет до завтра (АУДИО)

9 окт 2022, 18:14
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Військовий армії росії, який воює на Донецькому напрямку, просить не відправляти посилку, бо не певен, що виживе завтра.





Про це йдеться у черговому перехопленні Головного управління розвідки, яке опублікувало відомство на своїй сторінці у Фейсбук 9 жовтня.

Якщо я завтра і післязавтра на зв’язок не вийду, то залиш посилку вдома. Ми в оточенні. Просто я такого не очікував, розумієш, — каже російський вояка дружині.

Источник: Ракурс


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