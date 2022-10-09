Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Оставь посылку дома - российский военный не уверен, что выживет до завтра
Оставь посылку дома — российский военный не уверен, что выживет до завтра (АУДИО)https://racurs.ua/n175595-ostav-posylku-doma-rossiyskiy-voennyy-ne-uveren-chto-vyjivet-do-zavtra-audio.htmlРакурс
Військовий армії росії, який воює на Донецькому напрямку, просить не відправляти посилку, бо не певен, що виживе завтра.
Про це йдеться у черговому перехопленні Головного управління розвідки, яке опублікувало відомство на своїй сторінці у Фейсбук 9 жовтня.
Якщо я завтра і післязавтра на зв’язок не вийду, то залиш посилку вдома. Ми в оточенні. Просто я такого не очікував, розумієш, — каже російський вояка дружині.
.
Кассационный хозяйственный суд: о чем не упомянули «Схемы»
17 человек погибли в Запорожье в результате российских обстрелов (ФОТО, ВИДЕО)
Россия должна быть уничтожена в том виде, в каком она существует сегодня
Киевский фронт: полковник застрелил подполковника из наградного оружия в офисе «Укргазнефти»
Загрузка...