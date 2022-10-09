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Ракурс

У Криму другий день спостерігаються величезні затори при в’їзді на Керченський (Кримський) міст.

Про це повідомляють кримські та російські ЗМІ, телеграм-канали. Кореспондентка російського телеканалу «Вісті Крим» заявила про «величезний затор з охочих потрапити на Кримський міст». Вона розтяглася щонайменше на 5 км. Водії та їхні пасажири годинами стоять у черзі.

Російський телеканал «Крим 24» повідомив, що всі легковики перед заїздом на Керченський міст заїжджають до пункту огляду. Також на мосту діє обмеження швидкості.

Віце-прем'єр рф Марат Хуснуллін повідомив, що на Кримському мосту запустили рух двома автомобільними смугами.

На автодорожній частині налагодили освітлення, завдали нової розмітки, відновили бар'єрну огорожу. Тепер на автомобілі мостом можна буде проїхати швидше. Продовжуємо обстеження пошкодженої частини, — написав Хуснуллін у телеграм-каналі.

Нагадаємо, що вранці 8 жовтня на Кримському мосту вибухнула фура, через що на одній із гілок автомобільної частини з Краснодара до Керчі було зруйновано три прольоти. Через вибух загорівся склад із цистернами на залізничній частині мосту. За неофіційними даними, загинули п’ятеро людей.

Вже 8 жовтня автомобільний рух відновили по вцілілій гілці мосту з Керчі до Краснодара. На мосту приблизно добу діяв реверсивний рух однією смугою. На виїзді з Криму виник багатокілометровий затор. Фурам заборонили проїзд мостом, їм організували поромні переправи в Краснодарський край.